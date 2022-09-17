У окупантів на Луганщині паніка: шукають партизанів і воюють один з одним, — Гайдай

На тлі успіхів ЗСУ на Харківському напрямку багато колаборантів намагаються втекти до Росії, але їх не випускають.

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Дії українських партизанів викликають паніку в окупантів на Донеччині. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, на тлі контрнаступу ЗСУ в окупованих населених пунктах регіону активізувався партизанський рух. Місцеві партизани розвішують на вулицях жовто-блакитні стрічки та плакати з погрозами російським військовим, а в деяких громадах систематично ріжуть колеса автомобілів окупаційної "поліції", тому їм практично нема на чому їздити.

У відповідь окупанти посилили перевірки на вулицях, почали частіше перевіряти документи та смартфони (фотографії, листування). Паралельно ЗС РФ посилено готуються до оборони, відключають Інтернет та глушать зв'язок.

"Паніка там давно, насправді, і посилилася після харківських подій. Дуже багато колаборантів уже виїхали, багато хто на низькому старті: зібрано валізи, у деяких сім'ї вже відправлені до Росії. Вони чекають, і як тільки зрозуміють, що пахне смаженим, стрибають у машини і їдуть у бік Росії", — розповів Сергій Гайдай.

Він додав, що багато людей, які пішли на співпрацю з окупантами, не випускають із Луганської області. При спробі виїзду російські військові їх розвернули та відправили назад. Нині колаборанти ховаються у селах неподалік російсько-українського кордону, сподіваючись виїхати.

У Луганській області також розпочалися внутрішні розбирання між представниками окупаційної влади. Одним із їхніх проявів став вибух, внаслідок якого загинув так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко. За інформацією Сергія Гайдая, напередодні за наказом ватажка бойовиків "ЛНР" Леоніда Пасічника було затримано бізнесменів, які стосуються Сергія Горенка.

"Їх кидали у підвали, до них застосовували репресії та домагалися, щоб вони дали свідчення саме проти генпрокурора. Тобто там були внутрішні інтриги", — поділився голова ОВА.

16 вересня стало відомо про ліквідацію "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка. Він загинув разом із заступником під час вибуху у будівлі так званої Генеральної прокуратури "ЛНР" у Луганську.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що ЗС РФ залишає місця дислокації в Луганській області. За його інформацією, окупанти відступають до Росії або вглиб окупованих територій, залишаючи лише ополченців із так званої "ЛНР".