У Луганську ліквідували "генпрокурора ЛНР": колаборанта підірвали у його кабінеті (фото)

Колаборант Сергій Горенко загинув разом зі своєю заступницею Катериною Стегленко. На окупантів чоловік працював із самого початку війни у 2014 році.

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Вдень у п'ятницю, 16 вересня, стався вибух у будівлі так званої Генеральної прокуратури "ЛНР" у тимчасово окупованому Луганську. Внаслідок цього загинув 40-річний "генпрокурор республіки" Сергій Горенко. Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

З посиланням на проросійських бойовиків журналісти повідомили про вибух у будівлі "генпрокуратури", згодом уточнивши, що інцидент стався безпосередньо у кабінеті посібника окупантів.

"За попередніми даними, генпрокурор ЛНР Сергій Горенко помер від отриманих поранень внаслідок вибуху в його кабінеті", — повідомив співрозмовник агентства.

Пізніше бойовики підтвердили журналістам факт загибелі "генпрокурора" внаслідок вибуху. Також, за даними ЗМІ, разом із Горенком загинула і його заступниця Катерина Стегленко.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, Горенко понад 20 років працював у правоохоронній системі України, у 2013-2014 роках обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Горенко є уродженцем Довжанська Луганської області, після захоплення частини регіону Росією у 2014 році став "виконувачем обов'язків першого заступника генпрокурора ЛНР", після чого, у 2017 році, став "генпрокурором".

Раніше ми писали про те, як у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, внаслідок чого загинув призначений російськими силами так званий заступник начальника ДАІ Олександр Колесніков.

Також Фокус повідомляв, що бійці Збройних Сил України ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який брав участь у захопленні Криму.