В Луганске ликвидировали "генпрокурора ЛНР": коллаборанта взорвали в его кабинете (фото)

Коллаборант Сергей Горенко погиб вместе со своим заместителем Екатериной Стегленко. На оккупантов мужчина работал с самого начала войны в 2014 году.

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Днем в пятницу, 16 сентября, произошел взрыв в здании так называемой Генеральной прокуратуры "ЛНР" во временно оккупированном Луганске. В результате погиб 40-летний "генпрокурор республики" Сергей Горенко. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на пророссийских боевиков журналисты сообщили о взрыве в здании "генпрокуратуры", позже уточнив, что инцидент произошел непосредственно в кабинете пособника оккупантов.

"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", — сообщил собеседник агентства.

Позже боевики подтвердили журналистам факт гибели "генпрокурора" в результате взрыва. Также, по данным СМИ, вместе с Горенко погибла и его заместитель Екатерина Стегленко.

Согласно информации журналиста Андрея Цаплиенко, Горенко более 20-ти лет работал в правоохранительной системе Украины, в 2013-2014 годах занимал должность начальника отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Горенко является уроженцем Должанска Луганской области, после захвата части региона Россией в 2014 году стал "исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора ЛНР", после чего, в 2017 году, стал "генпрокурором".

Ранее мы писали о том, как во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, в результате погиб назначенный российскими силами так называемый заместитель начальника ГАИ Александр Колесников.

Также Фокус сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который принимал участие в захвате Крыма.