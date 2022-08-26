В оккупированном Бердянске ликвидировали "замначальника ГАИ" (фото, видео)

Пособник оккупантов Александр Колесников погиб в результате взрыва возле его автомобиля. "Власти" города возложили ответственность за покушение на украинские силы.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, в результате пострадал назначенный российскими силами так называемый заместитель начальника ГАИ Александр Колесников. От полученных ранений он скончался в больнице. Об этом со ссылкой на "администрацию" города сообщило российское агентство "РИА Новости".

По данным журналистов, взрыв произошел неподалеку от оздоровительного центра "Криворожский горняк".

"По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников", — сказал собеседник журналистов.

Пострадавшего пособника оккупантов доставили в местную больницу с осколочными ранениями после чего он погиб.

"Администрация" Бердянска в комментарии агентству выразила уверенность, что за взрывом стоят украинские силы.

В среду, 24 августа, был ликвидирован пособник российских оккупантов, так называемый глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. После взрыва Сушко в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался. По данным украинских СМИ, в машине находилась дочь любовницы коллаборанта.

Ранее Фокус сообщал о покушении на так называемого заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Пособник оккупантов не погиб, но получил ранения и контузию.