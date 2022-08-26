В окупованому Бердянську ліквідували "заступника начальника ДАІ" (фото, відео)

Помічник окупантів Олександр Колесніков загинув внаслідок вибуху біля його автомобіля. "Влада" міста поклала відповідальність за замах на українські сили.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, в результаті якого постраждав призначений російськими силами так званий заступник начальника ДАІ Олександр Колесніков. Від отриманих поранень він помер у лікарні. Про це із посиланням на "адміністрацію" міста повідомило російське агентство "РИА Новости".

За даними журналістів, вибух стався неподалік оздоровчого центру "Криворізький гірник".

"За попередніми даними, постраждала одна людина — заступник начальника ДАІ міста Бердянська Олександр Колесніков", — сказав співрозмовник журналістів.

Постраждалого пособника окупантів доправили до місцевої лікарні з осколковими пораненнями після чого він загинув.

"Адміністрація" Бердянська у коментарі агентству висловила впевненість, що за вибухом стоять українські сили.

У середу, 24 серпня, було ліквідовано помічника російських окупантів, так званого голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Після вибуху Сушка у критичному стані доправили до лікарні, де він помер. За даними українських ЗМІ, в машині була дочка коханки колаборанта.

Раніше Фокус повідомляв про замах на так званого заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна. Помічник окупантів не загинув, але отримав поранення та контузію.