Живий, але поранений і контужений: у Херсоні повідомили про стан гауляйтера Телегіна після замаху

Учора в мережі з'явилася інформація про підрив машини херсонського колаборанта. Наразі його госпіталізовано.

Окупаційна влада підтвердила замах на так званого заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна. Внаслідок події момічник російських військ залишився живим. Про це в коментарі агентству ТАРС повідомив заступник глави адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

За словами Стремоусова, 58-річний Телегін отримав пошкодження внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою (СВУ), при цьому колаборант залишився "живий-здоровий". "Замглави адміністрації" заявив, що над замахом на помічника окупантів працювали професіонали.

Водночас телеграм-канал "Обережно, новини" повідомив, що інцидент стався вчора близько 18:00 на вулиці Карбишева в Херсоні. Вибуховий пристрій потужністю 200 грамів тротилу було встановлено на узбіччі дороги

"Із контузією та пораненнями по всьому тілу його доставили в лікарню, де він зараз проходить лікування", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, вчора в телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Телегіна було ліквідовано в результаті підриву автомобіля.

Раніше стало відомо про госпіталізацію Володимира Сальдо, так званого голови окупаційної адміністрації Херсонської області. У мережі з'явилася інформація, що його відвезли в Москву для лікування.

Також ми писали про те, як замах не пережив новокаховський колаборант Віталій Гура. Він помер від тяжких поранень під час транспортування в тимчасово окупований Крим.