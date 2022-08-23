Підірвали у власній машині: у Херсоні було ліквідовано колаборанта Телегіна, – Соцмережі (фото)

Місцеві ЗМІ пишуть, що Телегін видає себе за ветерана війни в Афганістані. Він є близьким другом та помічником іншого колабораціоніста Володимира Сальдо.

У Херсоні було ліквідовано колаборанта, так званого "заступника із внутрішньої політики Херсонської військово-цивільної адміністрації" Ігоря Телегіна. Про це повідомляють телеграм-канали із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Телегіна було вбито приблизно о 18:20. Його автомобіль підірвали на подвір'ї на вулиці Сенявіна, Херсон. Російські медіа поки що мовчать про це, проте інформацію в мережі поширюють місцеві жителі. Офіційних заяв щодо смерті Телегіна наразі немає.

[ + – ] Ігор Телегін

Хто такий Ігор Телегін?

Як пише місцеве видання Міст, Ігор Телегін — колабораціоніст, якого призначили на так звану посаду "заступника з внутрішньої політики Херсонської військово-цивільної адміністрації". У матеріалі сказано, що він – фейковий ветеран війни в Афганістані, який просив херсонських "афганців" підтримати російських окупантів.

Повідомляється, що Телегін носив орден "Червоної зірки" №3701855 та орден "За мужність" №7573, але, як повідомляється, їх йому ніколи не присвоювали.

У статті сказано, що раніше він займався бізнесом, пов'язаним із пасажирськими перевезеннями, але потім почав знімати кіно. Був багаторічним учасником фестивалів в окупованому росіянами Севастополі. 2020 року очолював Харківську обласну організацію політичної партії "Блок Володимира Сальдо". На цей час організацію ліквідовано.

Нагадаємо, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо раніше був госпіталізований.

Також Фокус писав, що після трапези, приготовленої новим кухарем, Сальдо раптово погано стало. У нього заніміли кінчики пальців, помутніло в очах. Кухаря та покоївку Володимира Сальдо підозрюють у його отруєнні.

Потім стало відомо, що Сальдо відвезли лікуватися до Москви. Його було вирішено госпіталізувати до НДІ Скліфосовського.

Також повідомлялося, що Новокаховський колаборант Віталій Гура не пережив замаху. Зазнавши тяжких поранень, він помер під час транспортування до Криму.