Взорвали в своей машине: в Херсоне был ликвидирован коллаборационист Телегин, – Соцсети (фото)

Местные СМИ пишут, что Телегин выдает себя за ветерана войны в Афганистане. Он является близким другом и помощником другого коллаборациониста Владимира Сальдо.

В Херсоне был ликвидирован коллаборационист, так называемый "заместитель по внутренней политике Херсонской военно-гражданской администрации" Игорь Телегин. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Телегин был убит примерно в 18:20. Его автомобиль взорвали во дворе на улице Сенявина, Херсон. Российские медиа пока молчат об этом, однако информацию в сети распространяют местные жители. Официальных заявлений по поводу смерти Телегина пока нет.

[ + – ] Игорь Телегин

Кто такой Игорь Телегин?

Как пишет местное издание Мост, Игорь Телегин — коллаборационист, которого назначили на так называемую должность "заместителя по внутренней политике Херсонской военно-гражданской администрации". В материале сказано, что он — фейковый ветеран войны в Афганистане, который просил херсонских "афганцев" поддержать российских оккупантов.

Сообщается, что Телегин называл себя обладателем ордена "Красной звезды" №3701855 и ордена "За мужество" №7573, но, как сообщается, их ему никогда не присваивали.

В статье сказано, что ранее он занимался бизнесом, связанным с пассажирскими перевозками, но затем начал снимать кино. Являлся многолетним участником фестивалей в оккупированном россиянами Севастополе. В 2020 году возглавлял Харьковскую областную организацию политической партии "Блок Владимира Сальдо". На данный момент организация ликвидирована.

Напомним, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее был госпитализирован.

Также Фокус писал, что после трапезы, приготовленной новым поваром, Сальдо внезапно стало плохо. У него помутилось сознание и онемели кончики пальцев. Повара и горничную Владимира Сальдо подозревают в его отравлении.

Затем стало известно, что Сальдо отвезли лечиться в Москву. Его было решено госпитализировать в НИИ Склифосовского.

Также сообщалось, что Новокаховский коллаборант Виталий Гура не пережил покушения. Получив тяжелые ранения, он скончался во время транспортировки в Крым.