"Полномочия" передал экс-сотруднику ФСБ: херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован

Так называемый "глава" оккупированного региона Владимир Сальдо лег в больницу после недавних новостей о его отравлении. Вместо него "руководить" Херсонской областью будет Сергей Елисеев.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в больницу. Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

"После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации", – прокомментировал ставленник РФ.

По его словам, он обсудил ситуацию с "коллегами" и решил лечь в больницу.

Как уточняется, во время лечения оккупанта его обязанности будет исполнять так называемый "председатель правительства" Херсонской области Сергей Елисеев.

Кто такой Елисеев?

В начале июля стало известно, что захватчики сформировали свое "правительство" на территории Херсонской области. Новый оккупационный орган возглавил 51-летний бывший сотрудник ФСБ Сергей Елисеев.

В 1998 году он окончил Академию Федеральной службы безопасности. С 1993 по 2005 год проходил службу в органах ФСБ. С ноября 2016 года работал в органах власти Калининградской области. В оккупированный Херсон его "перевели" с должности заместителя главы правительства Калининградской области России.

Что известно о состоянии Сальдо?

О госпитализации Владимира Сальдо сообщалось еще 13 июля. Тогда народный депутат Алексей Гончаренко написал, что российский ставленник находится в тяжелом состоянии.

До этого, 11 июля, херсонские оккупанты сообщили о предотвращении покушения на Сальдо. Якобы на пути следования его автомобиля было установлено взрывное устройство, которое обнаружили и обезвредили до проезда коллаборанта по дороге. Однако захватчики заявили, что "глава" оккупационной администрации находится "в крепком здравии и бодром расположении духа".

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, в свою очередь, проинформировал, что Сальдо могли отравить представители российского ФСБ. Так, в тот день, когда ему стало плохо, ставленник РФ получил посылку из Москвы – бутылку коньяка стоимостью $2,5 тыс. Он выпил 100 грамм и его сразу же отправили в больницу, рассказал Хлань. Впрочем, по другой версии, причина плохого состояния оккупанта – все-таки действия украинских партизанов.