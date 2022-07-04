Экс-нардеп Ковалев и россияне: оккупанты в Херсоне сформировали свое "правительство"

По информации российских СМИ, новый оккупационный орган в украинском регионе возглавил бывший сотрудник ФСБ, приехавший из Калининградской области.

Российские ставленники в оккупированной Херсонской области создали собственное "правительство". Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "военно-гражданскую администрацию" региона.

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"Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией", — информирует росСМИ.

Как стало известно, "главой" нового оккупационного органа стал Сергей Елисеев, который ранее занимал должность заместителя главы правительства Калининградской области России. Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что 51-летний Елисеев в 1998 году окончил Академию Федеральной службы безопасности. С 1993 по 2005 год проходил службу в органах ФСБ. С ноября 2016 года работал в органах власти Калининградской области.

Его "заместителем по вопросам сельского хозяйства" россияне назначили уроженца Херсонской области Алексея Ковалева — бывшего народного депутата Верховной Рады Украины девятого созыва от партии "Слуга народа".

В начале июня Госбюро расследований возбудило уголовное производство против Ковалева из-за его сотрудничества с оккупантами.

Еще две позиции в оккупационном "правительстве" также получили бывшие чиновники страны-агрессора. Так, на должность так называемого "заместителя председателя по внутренней политике" поставили Владимира Беспалова, который до этого был заместителем министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Ранее экс-нардеп Ковалев рассказал, что на него совершили покушение. Коллаборационист обвинил в покушении украинские спецслужбы и пообещал продолжать выполнять обязанности депутата Верховной Рады.

До этого о покушении на бывшего депутата также сообщал Евгений Шевченко, известный как "агент Национального антикоррупционного бюро Украины". 22 июня он заявил, что Ковалева якобы ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль.