Екснардеп Ковальов і росіяни: окупанти у Херсоні сформували свій "уряд"

За інформацією російських ЗМІ, новий окупаційний орган в українському регіоні очолив колишній співробітник ФСБ, який приїхав із Калінінградської області.

Російські ставленики в окупованій Херсонській області створили власний "уряд". Про це пише пропагандистська агенція ТАРС із посиланням на "військово-цивільну адміністрацію" регіону.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Уряд Херсонської області стане повноцінним органом влади, а не тимчасовою адміністрацією", — інформує росЗМІ.

Як стало відомо, "головою" нового окупаційного органу став Сергій Єлісєєв, який раніше обіймав посаду заступника глави уряду Калінінградської області Росії. 51-річний Єлісєєв у 1998 році закінчив Академію Федеральної служби безпеки. З 1993 до 2005 року проходив службу в органах ФСБ. З листопада 2016 року працював в органах влади Калінінградської області.

Його "заступником із питань сільського господарства" росіяни призначили уродженця Херсонської області Олексія Ковальова — колишнього народного депутата Верховної Ради України дев'ятого скликання від партії "Слуга народу".

На початку червня Держбюро розслідувань порушило кримінальне провадження проти Ковальова через його співпрацю з окупантами.

Ще дві позиції в окупаційному "уряді" також здобули колишні чиновники країни-агресора. Так, на посаду так званого "заступника голови з внутрішньої політики" поставили Володимира Беспалова, який раніше був заступником міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.

Раніше екснардеп Ковальов розповів, що на нього вчинили замах. Колабораціоніст звинуватив у замаху українські спецслужби та пообіцяв продовжувати виконувати обов'язки депутата Верховної Ради.

До цього про замах на колишнього депутата також повідомляв Євген Шевченко, відомий як "агент Національного антикорупційного бюро України". 22 червня він заявив, що Ковальова нібито ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль.