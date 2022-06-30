Нардеп-зрадник Ковальов підтвердив, що на нього вчинили замах (відео)

Лежачи на лікарняному ліжку, колабораціоніст звинуватив у замаху українські спецслужби та пообіцяв продовжувати виконувати обов'язки депутата Верховної Ради.

Російські пропагандисти опублікували відеоролик, на якому народний депутат України, колишній член фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов заявляє, що справді став жертвою замаху.

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"Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спеціальними службами України щодо громадянина України, — сказав Ковальов. — Я здоровий, планую взятися за свої прямі функціональні обов'язки з понеділка. Мене не залякали, я планую далі працювати, залишатися з людьми. Звичайно, я далі працюватиму на своєму виборчому окрузі до закінчення моїх повноважень у 2023 році".

Нагадаємо, Євген Шевченко, відомий як "агент Національного антикорупційного бюро України" 22 червня повідомив, що Ковальова ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль. Про замах також повідомив депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Після цього джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Ковальов живий.

3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді. У партії заявили, що Ковальов добровільно залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та підозрюється у державній зраді. Приводом для підозр став той факт, що росіяни піддають репресіям представників української влади, які чинять опір окупаційному режиму. Однак Олексій Ковальов спокійно спілкується з окупантами, він не має жодних проблем через його статус народного депутата.

У червні Ковальов підтвердив співпрацю з російськими окупантами, опублікувавши у Facebook допис, у якому розповів про зустріч із першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком у Херсоні. Нардеп зазначив, що на українському півдні "Росія назавжди".