Підозрюють у держзраді: нардепа Олексія Ковальова виключили із фракції "Слуга народу"

За словами речниці партії Юлії Палійчук, нардеп добровільно перебуває на Херсонщині й не бере участі в національному спротиві окупаційному режиму.

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Народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України. Про це 3 травня повідомила в Telegram речниця партії Юлія Палійчук.

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Офіційна заява фракції "Слуга народу"

У спільній заяві політсили йдеться, що Ковальов, який пройшов у депутати по 186 округу (Херсонська область), наразі добровільно перебуває на тимчасово окупованій території України.

Від початку воєнної агресії Росії він не був присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради й не брав участі у вкрай важливих засіданнях парламенту в умовах воєнного часу. Водночас депутат не надав жодних адекватних пояснень причин своєї відсутності на засіданнях парламенту.

Замість виконання своїх обов'язків як нардепа, Ковальов продовжує перебувати на окупованій території та, за його словами, займається гуманітарною допомогою, пише Палійчук.

"Він спілкується з російськими військовими, які не роблять проти нього жодних дій. Він не бере участі в національному спротиві російській агресії та окупації", — зазначила речниця фракції.

Через це, поведінка нардепа викликає в однопартійців Ковальова підозру в державній зраді, оскільки ті представники влади, які, зокрема й в Херсонській області, чинять опір окупаційному режиму, зазнають репресій з боку російських військ.

"На цьому фоні поведінка Ковальова несумісна ні зі званням народного депутата України, ні тим більше — з членством у фракції "Слуга народу", — наголосила Палійчук.

Через це фракція "Слуга народу" звернулася до генпрокурора Ірини Венедіктової, керівника Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідне кримінальне провадження щодо перебування Ковальова на території окупованої Херсонської області. Згідно з результатами розслідування дій Ковальова, фракція має на меті ухвалити політичне рішення щодо депутата, резюмувала Палійчук.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" призупинила членство свого нардепа Олексія Ковальова 28 квітня. В заяві політсили йшлося про те, що поведінка Ковальова кидає тінь на імідж партії й несумісна ні зі званням народного депутата України, ні тим більше — з членством у фракції "Слуга народу".