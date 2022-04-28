"Слуга народу" призупинила членство нардепа Ковальова у фракції через можливу держзраду

Парламентарій стверджує, що на непідконтрольних Києву територіях займається волонтерством, забезпечуючи мирних мешканців продовольством та медикаментами.

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Членство у фракції народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова призупинено після того, як парламентар добровільно поїхав на окуповану ЗС РФ територію. Про це йдеться в пресрелізі політичної сили.

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Держзрада Олексія Ковальова — позиція "Слуги народу"

У "Слузі народу" нагадують, що Олексій Ковальов потрапив до Верховної Ради після перемоги на виборчій дільниці №186 у Херсонській області. Через якийсь час після вторгнення ЗС РФ та окупації частини Херсонської області нардеп добровільно поїхав на непідконтрольну Києву територію.

За даними президентської політсили, Олексій Ковальов спілкується з російськими військовослужбовцями, не бере участі в національному спротиві окупантам і не відвідує пленарні засідання Верховної Ради, під час яких ухвалюють важливі під час воєнного стану законопроєкти.

"Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним держзради… Поведінка Ковальова несумісна ні зі званням народного депутата України, ні тим більше — з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, що висунула його кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він знаходиться. Вона по суті є зрадою тих партійців та депутатів усіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ", — йдеться в заяві президентської політсили.

У "Слузі народу" наголошують, що ухвалено рішення про призупинення членства Олексія Ковальова у складі парламентської фракції. Крім цього, партія подала звернення до генерального прокурора Ірини Венедіктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом розпочати кримінальне провадження для розслідування можливої держзради парламентарія та обставин його перебування на окупованій ЗС РФ території.

[ + – ] "Слуга народу" підозрює Олексія Ковальова в держзраді [ + – ] "Слуга народу" підозрює Олексія Ковальова в держзраді

Держзрада Ковальова — позиція нардепа від "Слуги народу"

7 квітня народний депутат у своєму Facebook підтвердив, що знаходиться в окупованій ЗС РФ Херсонській області. За словами Олексія Ковальова, держзради в його діях немає, а в тимчасово непідконтрольному Києву регіоні він займається волонтерською діяльністю.

"Я і моя сім'я нікуди не поїхали, ми знаходимося на території тимчасово окупованої Херсонщини. Живемо та працюємо за законами України, волонтеримо, робимо все можливе. Подробиці розповідатиму після перемоги", — додав Ковальов у публікації.

[ + – ] Олексій Ковальов приїхав до окупованої Херсонської області для волонтерства

12 квітня Олексій Ковальов розповів, що до нього на бесіду приїжджали військовослужбовці ЗС РФ, які "поводилися скромно і нічого не ламали". За словами парламентаря, загарбники не пропонували йому очолити будь-які "органи місцевого самоврядування" та обурилися, що в Херсонській області після окупації немає чиновників та депутатів.

"Під час розмови наголосив, що Херсонська область залишається територією України й люди будуть проти будь-яких "референдумів". Зміни мають відбуватися лише в законодавчому полі згідно з Конституцією України та чинним законодавством України. Я наголосив, що народився на Херсонщині й ми зараз переживаємо найскладніші часи в нашій історії й залишатимуся тут з людьми наскільки це можливо!" — додав Ковальов, розповідаючи подробиці розмови з ЗС РФ.

[ + – ] Олексій Ковальов приїхав до окупованої Херсонської області для волонтерства

22 квітня Олексій Ковальов у своєму Facebook розкритикував Генеральний штаб Збройних Сил та звинуватив військове командування в розповсюдженні фейків про проведення окупантами референдуму в Херсоні з метою проголошення "ХНР".

"Мобілізація та референдум — це просто фейк, який розповсюджують державні структури. Суб'єктивних чи об'єктивних обставин для цього я не бачу. Краще організувати зелені коридори для людей, які бажають виїхати з Херсона. Краще доставити хоча б ліки, яких не вистачає. Краще просто з холодною головою підходити до розв'язання проблем. Краще бути на місці й розв'язувати питання, а не шукати зраду", — підсумував парламентарій.

[ + – ] Олексій Ковальов звинуватив Генштаб ЗСУ у поширенні фейків про референдум у Херсоні

Нагадаємо, наприкінці 2021 року нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал". До угоди власником мовника був народний депутат VIII скликання Дмитро Добродомов.

У своїй декларації Олексій Ковальов показав покупку "4 каналу", яка коштувала приблизно 4 млн гривень, як подарунок від батьків. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що парламентарій від "Слуги народу", який викупив мовник у Дмитра Добродомова, орендує житло за державний бюджет.