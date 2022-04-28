"Слуга народа" приостановила членство нардепа Ковалева во фракции из-за возможной госизмены

Парламентарий утверждает, что на неподконтрольных Киеву территориях занимается волонтерством, обеспечивая мирных жителей продовольствием и медикаментами.

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Членство во фракции народного депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева приостановлено после того, как парламентарий добровольно поехал на оккупированную ВС РФ территорию. Об этом говорится в пресс-релизе политической силы.

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Госизмена Алексея Ковалева — позиция "Слуги народа"

В "Слуге народа" напоминают, что Алексей Ковалев попал в Верховную Раду после победы на избирательном участке №186 в Херсонской области. Через какое-то время после вторжения ВС РФ и оккупации части Херсонской области нардеп добровольно поехал на неподконтрольную Киеву территорию.

По данным президентской политсилы, Алексей Ковалев общается с российскими военнослужащими, не берет участие в национальном сопротивлении оккупантам и не посещает пленарные заседания Верховной Рады, в ходе которых принимаются важные во время военного положения законопроекты.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им госизмены… Поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа". Его поведение не только бросает тень на имидж партии, выдвинувшей его кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Она по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ", — говорится в заявлении президентской политсилы.

В "Слуге народа" подчеркивают, что было принято решение о приостановлении членства Алексея Ковалева в составе парламентской фракции. Помимо этого, партия подала обращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом начать уголовное производство для расследования возможной госизмены парламентария и обстоятельств его пребывания на оккупированный ВС РФ территории.

[ + – ] "Слуга народа" подозревает Алексея Ковалева в госизмене [ + – ] "Слуга народа" подозревает Алексея Ковалева в госизмене

Госизмена Ковалева — позиция нардепа от "Слуги народа"

7 апреля народный депутат в своем Facebook подтвердил, что находится в оккупированной ВС РФ Херсонской области. По словам Алексея Ковалева, госизмены в его действиях нет, а во временно неподконтрольном Киеве регионе он занимается волонтерской деятельностью.

"Я и моя семья никуда не уехали, мы находимся на территории временно оккупированной Херсонщины. Живем и работаем по законам Украины, волонтерим, делаем все возможное. Подробности буду рассказывать после победы", — добавил Ковалев в публикации.

[ + – ] Алексей Ковалев приехал в оккупированную Херсонскую область для волонтерства

12 апреля Алексей Ковалев рассказал, что к нему на беседу приезжали военнослужащие ВС РФ, которые "вели себя скромно и ничего не ломали". По словам парламентария, захватчики не предлагали ему возглавить любые "органы местного самоуправления" и возмутились, что в Херсонской области после оккупации нет чиновников и депутатов.

"Во время разговора подчеркнул, что Херсонская область остается территорией Украины и люди будут против любых "референдумов". Изменения должны происходить только в законодательном поле согласно Конституции Украины и действующему законодательству Украины. Я подчеркнул, что родился на Херсонщине и мы сейчас переживаем самые сложные времена в нашей истории и буду оставаться здесь с людьми насколько это возможно!" — добавил Ковалев, рассказывая подробности разговора с ВС РФ.

[ + – ] Алексей Ковалев приехал в оккупированную Херсонскую область для волонтерства

22 апреля Алексей Ковалев в своем Facebook раскритиковал Генеральный штаб Вооруженных сил и обвинил военное командование в распространении фейков о проведении оккупантами референдума в Херсоне с целью провозглашения "ХНР".

"Мобилизация и референдум — это просто фейк, который распространяют государственные структуры. Субъективных или объективных обстоятельств для этого я не вижу. Лучше организовать зеленые коридоры для людей, желающих уехать из Херсона. Лучше доставить хотя бы лекарства, которых не хватает. Лучше просто с холодной головой подходить к решению проблем. Лучше быть на месте и заниматься решением вопросов, а не искать измену", — подытожил парламентарий.

[ + – ] Алексей Ковалев обвинил Генштаб ВСУ в распространении фейков о референдуме в Херсоне

Напомним, в конце 2021 года нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал". До сделки владельцем вещателя был народный депутат VIII созыва Дмитрий Добродомов.

В своей декларации Алексей Ковалев отобразил покупку "4 канала", которая обошлась примерно в 4 млн гривен, как подарок от родителей. Также в СМИ появилась информация, что парламентарий от "Слуги народа", выкупивший вещатель у Дмитрия Добродомова, арендует жилье за счет государственного бюджета.