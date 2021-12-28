Нардеп из "Слуги народа" Ковалев купил "4 канал"
До этого владельцем вещателя был парламентарий прошлого созыва Верховной Рады Дмитрий Добродомов.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у парламентария 8-го созыва Дмитрия Добродомова. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на портале YouControl.
Согласно открытым данным, учредителем "4 канала" (ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО") с уставным капиталом 4 363 511 гривен является Ковалев, его доля в компании составляет 100%. В качестве конечных бенефициаров телеканала, имеющих прямое решающее влияние, указаны Наталья и Иван Ковалевы, предположительно, родители политика.
Информацию о сделке в комментарии изданию "Украинская правда" подтвердили работники вещателя. По их словам, Ковалев присутствовал на новогоднем корпоративе канала и его представили как нового владельца. В ходе мероприятия народный депутат подписал с менеджерами "4 канала" меморандум об отказе от вмешательства в редакционную политику.
Ковалев пообещал журналистам вскоре обнародовать официальное заявление касательно приобретения вещателя.
Добродомов, был владельцем канала с февраля текущего года. Фокус обратился к нему за комментарием по поводу сделки.
Напомним, в ноябре этого года вступил в силу "антиолигархический закон". Согласно нему, олигархом является человек, который соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем монополии;
- подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
Человеку, попавшему в реестр олигархов будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.
Ранее Фокус писал, что пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко был вынужден продать акции своих каналов "Прямой" и "5 канал" из-за "антиолигархического закона".
Также мы сообщали, что в ноябре этого года Ковалев попал в ДТП. Политик столкнулся на своем Mercedes-Benz с грузовиком.