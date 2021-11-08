Порошенко продал акции своих телеканалов из-за "антиолигархического" закона: подробности

Теперь "5 канал" и "Прямой" будет принадлежать холдингу с символическим названием "Свободные медиа".

Телеканал "Прямой" и "5 канал" больше не принадлежат пятому президенту Петру Порошенко. Экс-гарант был вынужден продать медиа после вступления в силу закона об олигархах, о чем политик сообщил в своем Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам Порошенко, закон об олигархах на самом деле направлен в качестве атаки на свободу слова.

"Я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавних пор своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на 5 канал, сражавшийся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства", — написал политик.

В то же время на сайте "5 канала" указано, что журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами, создали медиахолдинг "Свободные медиа", который купил 100% корпоративных прав у телеканалов 5 канал и Прямой. Документы сделки запрещают Порошенко "каким-либо образом влиять на редакционную политику" телеканалов или контролировать холдинг.

Что будет регулировать закон об олигархах?

В список олигархов попадет тот представитель крупного бизнеса, который соответствует минимум трем из перечисленных критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Олигархам будет запрещено:

финансировать политические партии;

покупать объекты крупной приватизации;

финансировать политическую агитацию.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что СНБО определит первых олигархов уже в мае следующего года. Олигархам предложили избавиться от критериев, которые подводят их под этот статус, или быть готовыми к ограничениям. Как известно, владение СМИ является одним из четырех критериев, по которым будут официально определять статус олигарх.

Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон 5 ноября.