СНБО определит первых олигархов весной 2022 года, - Малюська

В Минюсте ожидают, что олигархи будут пытаться идти наперекор закону, прибегая к Венецианской комиссии и судам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже в мае проведет первые заседания, на которых будут определять олигархов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

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По словам чиновника, олигархи в течение следующих 180 дней должны избавиться от признаков, которые определяют их принадлежность к данному классу. В другом случае олигархи закрепят свой статус официально и попадут под ограничения.

Чтобы не попасть в список СНБО олигархам предлагается, к примеру:

прекратить влиять на политику;

избавиться от монопольного положения;

продать СМИ лицам с безупречной деловой репутацией.

Малюська напомнил, что если олигарх ничего не изменит в ближайшие полгода и согласиться на официальный статус олигарха, ему будет запрещено:

финансировать политические партии;

покупать объекты крупной приватизации;

финансировать политическую агитацию.

Министр отметил, что контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, что будет существенно влиять на репутацию последних.

Известно, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию вскоре разработает механизм проверки деловой репутации лица, которое будет потенциальным покупателем СМИ олигархов. В свою очередь СНБО займется реестром олигархов и решит, как его формировать и вести.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал "антиолигархический" закон, где прописаны критерии по определению олигархов.

"Антиолигархический" законопроект Рада приняла во втором чтении в сентябре. 3 ноября в документ внесли правки, согласно которым олигархов разрешено определять только СНБО.