Верховная Рада поддержала изменения в "антиолигархическом" законопроекте №5599

Право признавать человека олигархом оставили только Совету нацбезопасности и обороны Украины.

Народные депутаты поддержали устранение неточностей в "антиолигархическом" законопроекте №5599. Об этом говорится на сайте парламента.

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За два уточнения к закону об олигархах №5599 проголосовали 249 народных депутатов, еще за одно — 251 парламентарий.

Большинство голосов за устранение неточностей дали парламентские фракции "Слуга народа", "За Майбутнє" и депутатская группа "Довіра".

В "антиолигархическом" законопроекте №5599 прописали, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления:

правительства;

члена Совета нацбезопасности и обороны;

Нацбанка Украины;

СБУ;

Антимонопольного комитета.

За 10 рабочих дней до запланированного рассмотрения представления аппарат СНБО обязан проинформировать лицо по месту его регистрации о предстоящем заседании. В этом сообщении должны быть изложены признаки, по которым Совет нацбезопасности может признать его олигархом. После того, как аппарат отправляет сообщение по месту регистрации, оно также публикуется на официальном сайте СНБО.

Человек, получивший сообщение о решении СНБО о признании олигархом, или ознакомившийся с решением на официальном сайте Совета нацбезопасности, может предоставить свои устные объяснения на следующем заседании органа.

Неполучение человеком уведомления, непредоставление им в письменной форме личных объяснений, отказ в предоставлении устных объяснений на заседании органа, или неявка на такое заседание, не является основанием для отложения или неутверждения СНБО представления о признании такого человека олигархом.

Народные депутаты 252 голосами также поручили спикеру Верховной Рады незамедлительно подписать "антиолигархический" законопроект №5599, после чего документ будет направлен на подпись главе государства.

Сравнительная таблица с изменениями в закон об олигархах, которые были одобрены народными депутатами, доступна по этой ссылке.

Ранее Фокус сообщал, что Рада приняла во втором чтении "антиолигархический" законопроект №5599 под крики "Диктатура" и "Лукашенко". Документ поддержали 279 нардепов, и ни одного голоса за законопроект не дали фракции "Батьківщина", ЕС и ОПЗЖ.

Также Фокус рассказывал, что экс-спикер Рады Дмитрий Разумков раскритиковал утверждение закона об олигархах и заявил о нарушениях регламента. Внефракционный нардеп заявил, что авторы документа Стефанчук и Вениславский ввели депутатов в заблуждение, и предположил, что Владимир Зеленский может ветировать "антиолигархический" законопроект №5599.