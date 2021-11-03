Верховна Рада підтримала зміни до "антіолігархічного" законопроекту №5599

Право визнавати людину олігархом залишили лише Раді нацбезпеки й оборони України.

Народні депутати підтримали усунення неточностей в "антиолігархічному" законопроекті №5599. Про це йдеться на сайті парламенту.

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За два уточнення до закону про олігархи №5599 проголосували 249 народних депутатів, ще за одне – 251 парламентарій.

Більшість голосів за усунення неточностей дали парламентські фракції "Слуга народу", "За Майбутнє" та депутатська група "Довіра".

В "антиолігархічному" законопроекті №5599 прописали, що рішення про визнання особи олігархом приймає РНБО на підставі подання:

уряду;

члена Ради нацбезпеки й оборони;

Нацбанку України;

СБУ;

Антимонопольного комітету.

За 10 робочих днів до запланованого розгляду подання апарат РНБО зобов'язаний проінформувати особу за місцем її реєстрації про засідання. У цьому повідомленні мають бути викладені ознаки, за якими Рада нацбезпеки може визнати її олігархом. Після того, як апарат надсилає повідомлення на місце реєстрації, воно також публікується на офіційному сайті РНБО.

Людина, яка отримала повідомлення про рішення РНБО про визнання олігархом або ознайомилася з рішенням на офіційному сайті Ради нацбезпеки, може надати свої усні пояснення на наступному засіданні органу.

Неотримання людиною повідомлення, ненадання нею в письмовій формі особистих пояснень, відмова в наданні усних пояснень на засіданні органу, або неявка на таке засідання, не є підставою для відкладення або незатвердження РНБО подання про визнання такої людини олігархом.

Народні депутати 252 голосами також доручили спікеру Верховної Ради негайно підписати "антиолігархічний" законопроект №5599, після чого документ буде направлено на підпис главі держави.

Порівняльна таблиця зі змінами до закону про олігархів, які були схвалені народними депутатами, доступна за цим посиланням.

Раніше Фокус повідомляв, що Рада ухвалила в другому читанні "антиолігархічний" законопроект №5599 під крики "Диктатура" та "Лукашенко". Документ підтримали 279 нардепів, і жодного голосу за законопроект не дали фракції "Батьківщина", ЄС і ОПЗЖ.

Також Фокус розповідав, що ексспікер Ради Дмитро Разумков розкритикував затвердження закону про олігархів і заявив про порушення регламенту. Позафракційний нардеп заявив, що автори документа Стефанчук і Вениславський ввели депутатів в оману і припустив, що Володимир Зеленський може ветувати "антиолігархічний" законопроект №5599.