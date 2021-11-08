РНБО визначить перших олігархів навесні 2022 року, — Малюська
У Мін'юсті очікують, що олігархи намагатимуться йти всупереч закону, вдаючись до Венеційської комісії та судів.
Рада національної безпеки та оборони України вже у травні проведе перші засідання, на яких визначатимуть олігархів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.
За словами чиновника, олігархи протягом наступних 180 днів мають позбутися ознак, які визначають їхню приналежність до цього класу. В іншому випадку олігархи закріплять свій статус офіційно та потраплять під обмеження.
Щоб не потрапити до списку РНБО, олігархам пропонується, наприклад:
- припинити впливати на політику;
- позбутися монопольного становища;
- продати ЗМІ особам з бездоганною діловою репутацією.
Малюська нагадав, що якщо олігарх нічого не змінить у найближчі пів року та погодиться на офіційний статус олігарха, йому буде заборонено:
- фінансувати політичні партії;
- купувати об'єкти великої приватизації;
- фінансувати політичну агітацію.
Міністр зазначив, що контакти чиновників з олігархами або їхніми представниками публічно декларуватимуться, що істотно впливатиме на репутацію останніх.
Відомо, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення незабаром розробить механізм перевірки ділової репутації особи, яка буде потенційним покупцем ЗМІ олігархів. У свою чергу РНБО займеться реєстром олігархів та вирішить, як його формувати та вести.
Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський невідкладно підписав "антиолігархічний" закон, де прописані критерії щодо визначення олігархів.
"Антиолігархічний" законопроєкт Рада ухвалила в другому читанні у вересні. 3 листопада в документ внесли правки, згідно з якими олігархів дозволено визначати лише РНБО.