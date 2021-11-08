РНБО визначить перших олігархів навесні 2022 року, — Малюська

У Мін'юсті очікують, що олігархи намагатимуться йти всупереч закону, вдаючись до Венеційської комісії та судів.

Рада національної безпеки та оборони України вже у травні проведе перші засідання, на яких визначатимуть олігархів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

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За словами чиновника, олігархи протягом наступних 180 днів мають позбутися ознак, які визначають їхню приналежність до цього класу. В іншому випадку олігархи закріплять свій статус офіційно та потраплять під обмеження.

Щоб не потрапити до списку РНБО, олігархам пропонується, наприклад:

припинити впливати на політику;

позбутися монопольного становища;

продати ЗМІ особам з бездоганною діловою репутацією.

Малюська нагадав, що якщо олігарх нічого не змінить у найближчі пів року та погодиться на офіційний статус олігарха, йому буде заборонено:

фінансувати політичні партії;

купувати об'єкти великої приватизації;

фінансувати політичну агітацію.

Міністр зазначив, що контакти чиновників з олігархами або їхніми представниками публічно декларуватимуться, що істотно впливатиме на репутацію останніх.

Відомо, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення незабаром розробить механізм перевірки ділової репутації особи, яка буде потенційним покупцем ЗМІ олігархів. У свою чергу РНБО займеться реєстром олігархів та вирішить, як його формувати та вести.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський невідкладно підписав "антиолігархічний" закон, де прописані критерії щодо визначення олігархів.

"Антиолігархічний" законопроєкт Рада ухвалила в другому читанні у вересні. 3 листопада в документ внесли правки, згідно з якими олігархів дозволено визначати лише РНБО.