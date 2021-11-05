Зеленський підписав "антиолігархічний" закон

Глава держави впевнений, що без цього закону неможливо подолати бідність в Україні та приєднатися до європейського суспільства.

Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою так званий закон про олігархів. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Наголошується, що документ розробили для забезпечення реальної трансформації держави, на користь суспільства та для реалізації курсу євроінтеграції України.

"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють на користь своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – зазначив Зеленський.

У пресслужбі повідомили, що закон дозволить у правовому полі відокремити олігархів від політичної боротьби та обмежить деструктивний вплив їхніх інтересів на економічне життя країни.

Законом встановлюються чіткі критерії визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їхніми представниками.

Згідно з ухваленими положеннями, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом переліченим критеріям:

бере участь у політичному житті;

значно впливає на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінувальне) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року підтримує чи посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також тепер усі посадові особи, які впливають на долю суспільства та державні рішення, будуть зобов'язані вказувати в декларації контакти з олігархами або їхніми представниками.

Великому бізнесу дається достатньо часу для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного набрання ним норм.

Зеленський наголосив, що великий бізнес є в будь-якій демократичній державі, але його представники зобов'язані працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб'єктами. А тим, хто купував політиків для обходу законів, глава держави порадив прощатися з такою звичкою.

Ще, за словами президента, ухваленню антиолігархічного закону чинили опір десятки впливових осіб, які залежать від олігархів. Глава держави очікує і на подальший опір від тих, хто "заробляв мільярди на державі".

"Але іншого варіанту, окрім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – зазначив Володимир Зеленський.

Документ спрямований на офіційне опублікування.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні антиолігархічний закон.

Нагадаємо, 3 листопада Рада підтримала усунення неточностей в "антиолігархічному" законопроєкті №5599. Право визнавати людину олігархом залишили лише Раді нацбезпеки та оборони України.