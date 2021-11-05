Зеленский подписал "антиолигархический" закон

Глава государства уверен, что без этого закона невозможно побороть бедность в Украине и присоединится к европейскому обществу.

Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой так называемый закон об олигархах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что документ разработали для обеспечения реальной трансформации государства, в интересах общества и для реализации курса евроинтеграции Украины.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – отметил Зеленский.

В пресс-службе сообщили, что закон позволит в правовом поле отделить олигархов от политической борьбы и ограничит деструктивное влияние их интересов на экономическую жизнь страны.

Законом устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Согласно принятым положениям, олигархом будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее как минимум трем перечисленным критериям:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Также теперь все должностные лица, влияющие на судьбу общества и на государственные решения, будут обязаны указывать в декларации контакты с олигархами или их представителями.

Крупному бизнесу дается достаточно времени для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Зеленский подчеркнул, что большой бизнес есть в любом демократическом государстве, но его представители обязаны работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. А тем, кто "покупал политиков" для обхода законов, глава государства посоветовал прощаться с такой привычкой.

Еще, по словам президента, принятию антиолигархического закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов. Глава государства ожидает и дальнейшего сопротивления от тех, кто "зарабатывал миллиарды на государстве".

"Но другого варианта кроме демонтажа олигархической системы быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", – отметил Владимир Зеленский.

Документ направлен для официального опубликования.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении антиолигархический закон.

Напомним, 3 ноября Рада поддержали устранение неточностей в "антиолигархическом" законопроекте №5599. Право признавать человека олигархом оставили только Совету нацбезопасности и обороны Украины.