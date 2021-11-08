Порошенко продав акції своїх телеканалів через "антиолігархічний" закон: подробиці

Тепер "5 канал" та "Прямий" належатиме холдингу із символічною назвою "Вільні медіа".

Телеканал "Прямий" та "5 канал" більше не належать п'ятому президенту Петру Порошенку. Ексгарант був змушений продати медіа після набрання чинності закону про олігархів, про що політик повідомив у своєму Facebook.

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За словами Порошенка, закон про олігархів насправді спрямований як атака на свободу слова.

"Я змушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: нинішнім і колишнім, які працювали на "Прямому". І, звичайно, на 5 канал, який бився з цензурою ще за часів Помаранчевої революції та Революції Гідності", — написав політик.

Водночас на сайті "5 каналу" зазначено, що журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами, створили медіахолдинг "Вільні медіа", який викупив 100% корпоративних прав у телеканалів 5 канал та Прямий. Документи угоди забороняють Порошенку "будь-яким чином впливати на редакційну політику" телеканалів або контролювати холдинг.

Що регулюватиме закон про олігархів?

До списку олігархів потрапить той представник великого бізнесу, який відповідає щонайменше трьом із перерахованих критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Олігархам буде заборонено:

фінансувати політичні партії;

купувати об'єкти великої приватизації;

фінансувати політичну агітацію.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що РНБО визначить перших олігархів уже в травні наступного року. Олігархам запропонували позбавитися критеріїв, які підводять їх під цей статус, або бути готовими до обмежень. Як відомо, володіння ЗМІ є одним із чотирьох критеріїв, за якими офіційно визначатимуть статус олігарх.

Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний" закон 5 листопада.