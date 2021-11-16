Нардеп из "Слуги народа" Ковалев за рулем Mercedes-Benz врезался в грузовик (фото)

Алексей Ковалев на своем Mercedes-Benz врезался в грузовик. Политик уже сдал тест на наркотики.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев попал в ДТП — Mercedes-Benz под управлением политика столкнулся с грузовиком MAN в Киевской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

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По словам представительницы политсилы инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, около 10:30, в месте разворота фуры, которая двигалась навстречу легковому авто. Полиция уточнила, что авто столкнулись на трассе Киев — Одесса на повороте в сторону села Хлепче. Палийчук отметила, что нардеп двигался по главной дороге и имел преимущество в движении. В то же время Ковалев не исключает, что сам мог нарушить правила дорожного движения, и выразил готовность понести за это ответственность.

В этом ДТП никто не пострадал. Нардеп обратился за помощью в Белоцерковскую больницу, где ему диагностировали незначительные травмы. Полицеские в свою очередь сообщали о "многочисленных телесных повреждениях". В свою очередь блогер Константин Андриюк ранее описал предварительный диагноз пострадавшего в своем телеграм-канале: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.

Палийчук подчеркнула, что после происшествия депутат сдал необходимые анализы на содержание в организме наркотиков.

"Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено", — сказала представительница фракции, добавив, что на данный момент конфликта между нардепом и водителем фуры нет.

Помимо этого Палийчук заявила, что автомобиль Mercedes-Benz находился в пользовании нардепа, а соответствующая информация будет указана в декларации о доходах за 2021 год, которая подается в первой половине следующего года.

Напомним, ранее ряд СМИ убрали со своих сайтов новости о ДТП, произошедшего при участии "слуги народа" Александра Трухина.

Недавно Фокус писал о том, как исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Юрченко совершил пьяное ДТП в центре Львова.