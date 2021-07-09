Экспертиза подтвердила, что экс-"слуга" Юрченко во время ДТП был под наркотиками - документ

Лерос заявил, что Юрченко после аварии пытался открыть уголовное производство на пострадавшего, в машину которого он въехал.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Юрченко во время совершенного им ДТП в центре Львова находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом со ссылкой на заключение медиков сообщил на своей странице в Facebook также исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

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Лерос заявил, что Юрченко после произошедшего 8 июля ДТП пытался открыть уголовное производство на жителя Львовской области, в автомобиль которого он въехал.

"Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме", — подчеркнул Лерос.

[ + – ] Лерос о ДТП с участием Юрченко в центре Львова и наркотиках Фото: скриншот

Гео Лерос опубликовал и снимок самого заключения о результатах проведения медицинской экспертизы после ДТП.

Внизу документа от руки написано следующее: "Препарат, который мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю что это такое!".

[ + – ] Протокол о состоянии Юрченко во время ДТП во Львове

Отметим, портал ZAXID.NET со ссылкой на слова потерпевшего во время инцидента Всеволода Боровца сообщал, что экспресс-тест показал наличие в организме Юрченко вещества под названием MDMA, также известного как "экстази".

Сам Юрченко на своих страницах в соцсетях пока не прокомментировал ни само ДТП, ни опубликованный Леросом документ, согласно которому тот во время аварии был под воздействием наркотиков.

[ + – ] Нардеп Юрченко устроил в центре Львова ДТП

Напомним, экс-"слуга народа" Юрченко после утроенного им 8 июля ДТП пытался скрыться с места происшествия на своем Ford Mustang, которого нет в его декларации, однако его путь заблокировали другие автомобили. Пострадавший водитель начал записывать на свой телефон видео с места инцидента, после чего парламентарий бросился на него с кулаками.

Ранее Фокус сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александру Юрченко. Парламентария подозревают в том, что он через своего помощника получил неправомерную выгоду за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Сперва нардепа отправили под стражу, однако позже Юрченко вышел под залог в размере 3,1 млн гривен. Из-за этого скандала его и исключили из фракции "Слуга народа".