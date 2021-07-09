Експертиза підтвердила, що екс-"слуга" Юрченко під час ДТП був під наркотиками — документ
Лерос заявив, що Юрченко після аварії намагався відкрити кримінальне провадження на потерпілого, в машину якого він в'їхав.
Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Юрченко під час скоєної ним ДТП у центрі Львова знаходився в стані наркотичного спʼяніння. Про це з посиланням на висновок медиків повідомив на своїй сторінці у Facebook також виключений зі "Слуги народу" нардеп Гео Лерос.
Лерос заявив, що Юрченко після ДТП, яка сталася 8 липня, намагався відкрити кримінальне провадження на жителя Львівської області, в автомобіль якого він вʼїхав.
"Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львівʼянина, в авто якого він вʼїхав, а в правовій державі повинен давно сидіти в тюрмі", — підкреслив Лерос.
Гео Лерос опублікував і знімок власне висновку про результати проведення медичної експертизи після ДТП.
Внизу документа від руки написано: "Препарат, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю що це таке!".
Зазначимо, портал ZAXID.NET із посиланням на слова потерпілого під час інциденту Всеволода Боровця повідомляв, що експрес-тест показав наявність в організмі Юрченка речовини під назвою MDMA, також відомого як "екстазі".
Власне Юрченко на своїх сторінках у соцмережах поки не прокоментував ні ДТП, ні опублікований Леросом документ, згідно з яким той під час аварії був під впливом наркотиків.
Нагадаємо, екс-"слуга народу" Юрченко після скоєного ним 8 липня ДТП намагався втекти з місця події на своєму Ford Mustang, якого немає в його декларації, проте його шлях заблокували інші автомобілі. Потерпілий водій почав записувати на свій телефон відео з місця інциденту, після чого парламентарій кинувся на нього з кулаками.
Раніше Фокус повідомляв, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Олександру Юрченку. Парламентарія підозрюють в тому, що він через свого помічника отримав неправомірну вигоду за внесення правок до законопроекту в сфері переробки твердих побутових відходів. Спершу нардепа відправили під варту, проте пізніше Юрченко вийшов під заставу в розмірі 3,1 млн гривень. Через цей скандал його і виключили з фракції "Слуга народу".