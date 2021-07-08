Колишній "слуга народу" влаштував ДТП у Львові, експертиза показала наявність наркотиків, — ЗМІ (відео)

Після аварії нардеп Олександр Юрченко намагався втекти з місця події і вибивав телефон з рук постраждалого чоловіка.

Нардеп Олександр Юрченко, якого вигнали зі "Слуги народу", влаштував ДТП у Львові в стані наркотичного сп'яніння, повідомляє ТСН.

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За даними журналістів, парламентарій влаштував ДТП, виїжджаючи з платного паркування: він врізався в автомобіль, який стояв у заторі.

Олександр Юрченко, який перебував за кермом люксового Ford Mustang, намагався втекти з місця ДТП, але його заблокували інші автомобілі.

Потерпілий водій став знімати на телефон місце ДТП і автомобіль нардепа, а Олександр Юрченко кинувся на нього з кулаками, намагаючись вибити смартфон з рук.

Патрульні, які прибули на місце ДТП, запідозрили, що нардеп Олександр Юрченко в стані наркотичного сп'яніння, і запропонували йому проїхати для огляду.

За даними журналістів ТСН, результат тесту на наркотичні речовини виявився позитивним.

[ + – ] Юрченко влаштував ДТП у Львові

Зазначимо, що в декларації нардепа Олександр Юрченко не вказав люксовий автомобіль Ford Mustang. Згідно з документом за 2020 рік, він на безкоштовній основі користується авто SsangYoung, яке записане на батька парламентарія.

Раніше Фокус повідомляв, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Олександру Юрченку. Нардепа підозрюють у тому, що він через свого помічника отримав неправомірну вигоду за внесення правок до законопроекту у сфері переробки твердих побутових відходів. Спершу нардепа відправили під варту, але пізніше Олександр Юрченко вийшов під заставу в розмірі 3,1 млн гривень.

Також Фокус розповідав, що нардепа Олександра Юрченка виключили з фракції "Слуга народу". Таке рішення було затверджено після корупційного скандалу і звинувачень на адресу Олександра Юрченка.