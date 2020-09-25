Нардеп Юрченко вышел под залог из СИЗО

Народный депутат Александр Юрченко вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", – сказала Постолюк.

На депутата надели электронный браслет.

Как отмечает Громадське, после выхода из СИЗО на Юрченко возложены обязанностей, среди которых:

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не покидать место жительства без разрешения;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с другими людьми об обстоятельствах дела, в частности с другим подозреваемым — неофициальным помощником депутата Иваном Фищенко;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.