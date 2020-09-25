Нардеп Юрченко вышел под залог из СИЗО
Сумма залога составила более 3 млн гривен.
Народный депутат Александр Юрченко вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.
"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", – сказала Постолюк.
На депутата надели электронный браслет.
Как отмечает Громадське, после выхода из СИЗО на Юрченко возложены обязанностей, среди которых:
- не покидать место жительства без разрешения;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с другими людьми об обстоятельствах дела, в частности с другим подозреваемым — неофициальным помощником депутата Иваном Фищенко;
- сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Напомним, 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.
17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".
21 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.