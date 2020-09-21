У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет

На пассажирском сидении машины депутата детективы нашли пистолет и мобильный телефон, однако у них не было разрешения суда на обыск автомобиля.

У народного депутата Александра Юрченко правоохранители нашли незарегистрированный пистолет, сообщает РБК-Украина.

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами НАБУ в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата детективы нашли пистолет и мобильный телефон, однако у них не было разрешения суда на обыск автомобиля. Пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля дежурили два детектива НАБУ.

На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат. По словам прокурора, у Юрченко нет разрешения на хранение оружия.

Отметим, прокурор САП просит суд взять депутата Александра Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога около 6 млн 400 гривен в качестве меры пресечения.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.