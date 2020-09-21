Прокурор просит суд взять депутата Юрченко под стражу с возможностью внесения залога

По словам прокурора, Юрченко может выехать за границу.

Прокурор САП просит суд взять депутата Александра Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога около 6 млн 400 гривен в качестве меры пресечения. Об этом сообщает Радио Свобода.

Обвинение привело ряд оснований для такой меры пресечения, в частности вероятность выезда подозреваемого за границу и возможность уничтожения им доказательств.

По словам прокурора, аналогичные правонарушения совершались депутатом раньше, о чем сам Юрченко говорил во время проведения негласных следственных действий. Насколько это можно доказать, будет выясняться в дальнейшем, отметил прокурор в суде.

Защита Юрченко выступает против применения любой меры пресечения. Адвокаты считают, что недостаточно доказательств для обоснованного подозрения, потому что дело "носит признаки полицейской провокации".

Напомним, 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.