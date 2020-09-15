Плюшки, котлеты и по полтиннику на депутата — о чем говорят на записи НАБУ фигуранты дела Юрченко

Сколько стоит "добро" парламентского комитета и за какие заслуги берут в наблюдательные советы? Об этом можно узнать из видео- и аудиозаписей, которые получило НАБУ в деле "слуги народа" Александра Юрченко.

Нардеп от "Слуг народа" Александр Юрченко оказался замешан в деле о взятке в 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами. Другой фигурант дела – его помощник Иван Фищенко. Деньги передавал агент НАБУ под прикрытием, которого в СМИ называют Демченко. Но самое интересное в ролике, опубликованном НАБУ, это стыдливая иносказательность, к которой прибегают нардеп и его помощник, обсуждая сумму вознаграждения, а также другие детали о том, на что в наши дни похожа коррупция в Верховной Раде, и сколько стоит поддержка комитета парламента.

Видеоролик с доказательствами, собранными за время расследования, был обнародован НАБУ 15 сентября.

Он охватывает переговоры, проходившие с середины июля до до 20 августа, когда все заинтересованные лица встретились в последний раз.

Вначале, когда только обсуждались условия, нардеп "стыдливо" намекал, что "нужно помочь экологии".

Потом посредник, помощник нардепа, заговорил о "плюшках", которые нужно будет раздать людям, которые участвовали в процессе.

Когда первые 13 тысяч долларов были переданы посреднику, то пачку денег он небрежно сунул в карман и ее уже назвали "котлетой".

А при переговорах с нардепом несколько позже, разговор уже зашел о том, сколько нужно передать каждому народному депутату в комитете, чтобы дело "выгорело". По 50-80 тысяч долларов каждому, а так как всего их в комитете 18, то 12 человек именно то количество, которое придется подкупить, чтобы все прошло хорошо.

И в итоге все сговорились на 200 "плюшек", или "килограмм". Кого именно собирались подкупать в комитете – неизвестно. НАБУ прекратило расследование из-за неких "обстоятельств", которые сейчас выясняет следствие. Поэтому НАБУ пришлось ограничится оценкой тех доказательств, что были уже получены.