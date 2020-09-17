Президент считает, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он (нардеп. – Ред.) ее получил и обязательно сядет в тюрьму", – заявил он.

Президент также рад, что коррупционера выявили именно в "Слуге народа", потому как "очистку власти нужно начинать с себя, ничего не бояться и смотреть в глаза людям".

Президент добавил, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает". Касательно Юрченко Зеленский отметил, что он – "пример человека, прочности которого хватило на один год".

Зеленский добавил, что так будет с каждым коррупционером, чью вину докажут.

14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".