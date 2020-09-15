"Никаких исключений". У Зеленского отреагировали на выход Юрченко из фракции

В Офисе президента Владимира Зеленского выход нардепа Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" назвали уместным решением и выразили надежду на дальнейшее его взаимодействие с НАБУ.

В Офисе президента напомнили, что президентский курс с первых дней каденции и до сих пор направлен на преодоление коррупции и выражен в реальных шагах.

Об этом говорится на сайте президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", — говорится в заявлении.

О коррупционном скандале в воскресенье, 13 сентября, сообщил ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (Генпрокурор. — Фокус) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал он на своей странице в Facebook.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал именно коррупционный скандал.

Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко, но, по данным на вторник, 15 сентября, письма до сих пор остаются без ответа.