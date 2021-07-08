Бывший "слуга народа" устроил ДТП во Львове, экспертиза показала наличие наркотиков, - СМИ (видео)

После аварии нардеп Александр Юрченко пытался сбежать с места происшествия и выбивал телефон из рук пострадавшего мужчины.

Нардеп Александр Юрченко, которого изгнали из "Слуги народа", устроил ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения, сообщает ТСН.

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По данным журналистов, парламентарий устроил ДТП, выезжая с платной парковки: он врезался в автомобиль, который стоял в пробке.

Александр Юрченко, который находился за рулем люксового Ford Mustang, пытался сбежать с места ДТП, но его заблокировали другие автомобили.

Пострадавший водитель стал снимать на телефон место ДТП и автомобиль нардепа, а Александр Юрченко бросился на него с кулаками, пытаясь выбить смартфон из рук.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, заподозрили, что нардеп Александр Юрченко находится в состоянии наркотического опьянения, и предложили ему проехать для освидетельствования.

По данным журналистов ТСН, результат теста на наркотические вещества оказался положительным.

[ + – ] Юрченко устроил ДТП во Львове

Отметим, что в декларации нардепа Александра Юрченко не указал люксовый автомобиль Ford Mustang. Согласно документу за 2020 год, он на бесплатной основе пользуется авто SsangYoung, который записан на отца парламентария.

Ранее Фокус сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александру Юрченко. Нардепа подозревают в том, что он через своего помощника получил неправомерную выгоду за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Сперва нардепа отправили под стражу, но позже Александр Юрченко вышел под залог в размере 3,1 млн гривен.

Также Фокус рассказывал, что нардепа Александра Юрченко исключили из франкции "Слуга народа". Такое решение было утверждено после коррупционного скандала и обвинений в адрес Александра Юрченко.ю