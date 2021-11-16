Нардеп зі "Слуги народу" Ковальов за кермом Mercedes-Benz врізався у вантажівку (фото)

Олексій Ковальов на своєму Mercedes-Benz врізався у вантажівку. Політик уже склав тест на наркотики.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП — Mercedes-Benz під управлінням політика зіткнувся з вантажівкою MAN у Київській області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

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За словами представниці політсили, інцидент стався в понеділок, 15 листопада, приблизно о 10:30, у місці розвороту фури, яка рухалася назустріч легковому авто. Поліція уточнила, що авто зіткнулися на трасі Київ-Одеса на повороті у бік села Хлепча. Палійчук зазначила, що нардеп рухався головною дорогою і мав перевагу в русі. Водночас, Ковальов не заперечує, що сам міг порушити правила дорожнього руху, і висловив готовність понести за це відповідальність.

У цій ДТП ніхто не постраждав. Нардеп звернувся за допомогою до Білоцерківської лікарні, де йому діагностували незначні травми. Поліцейські зі свого боку повідомляли про "численні тілесні ушкодження". Водночас блогер Костянтин Андріюк раніше описав попередній діагноз постраждалого у своєму телеграм-каналі: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап'ястя, забій колінного суглоба.

Палійчук наголосила, що після події депутат здав необхідні аналізи на вміст в організмі наркотиків.

"Результати показали, що алкоголю чи наркотичних речовин у крові депутата не виявлено", — сказала представниця фракції, додавши, що наразі конфлікту між нардепом і водієм фури немає.

Крім цього, Палійчук заявила, що автомобіль Mercedes-Benz перебував у користуванні нардепа, а відповідна інформація буде вказана в декларації про доходи за 2021 рік, яка подається в першій половині наступного року.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ прибрали зі своїх сайтів новини про ДТП, що сталася за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.

Нещодавно Фокус писав про те, як виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Юрченко скоїв п'яну ДТП у центрі Львова.