Більше 30 ЗМІ прибрали новину про п'яного ДТП, яке влаштував нардеп Трухін. "Слуга народу" мовчить (відео)

Травми в аварії отримав функціонер УАФ Лучано Лучі з помічником, а також діти. Сам Трухін ДТП за участю шістьох постраждалих коментувати не поспішає.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін 23 серпня влаштував автомобільну аварію на в'їзді до Києва. Як повідомляє видання "Центр новин", в аварії постраждали шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, глава комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. Спочатку журналісти висвітлювали резонансну аварію, проте незабаром на сайтах видань новини на цю тему стали дивним чином "зникати", до того ж масово.

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Хто такий нардеп Олександр Трухін: "слуга народу" в Раді і головний партієць у Полтавській області

Олександр Трухін — депутат IX парламентського скликання, в Раду його обрали на мажоритарному окрузі №40 (місто Марганець, частина Заводського району міста Кам'янське, Криничанський, Солонянський райони Дніпропетровської області). Одночасно з цим очолює партійний осередок "Слуги народу" в Полтавській області.

Перед обранням у Раду був депутатом Полтавської облради — на посаду його висувала партія "Блок Петра Порошенка", в подальшому до сформованої фракції "Євросолідарності" в тій же раді приєднуватися не став. БПП висував його на виборах в Раду в 2014 році по округу №148, однак здобути перемогу кандидату не вдалося.

Олександр Трухін: ДТП на в'їзді до Києва з шістьма потерпілими, подробиці

За даними журналістів, 23 серпня Трухін був присутній на урочистостях з нагоди Дня державного прапора України. Потім, як вони пишуть, Трухін пообідав з головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим, притому в замовленні партійця був присутній віскі (спільна трапеза нібито тривала з 11.00 до 12.00).

Якщо вірити інформації видання, люди, які були поруч, озвучували Трухіну обурення в зв'язку з тим, що він випиває перед тим, як управляти машиною. Згідно з цією версією, у відповідь на обурення депутат відпустив жарт, який приблизно означав, що "наші закони мають суворе покарання, але вони не є обов'язковими для виконання".

Журналісти стверджують, що до того моменту парламентарій уже напідпитку сів за кермо і попрямував до ресторану "Каспій" у селі Лобкова Балка за Хоролом, яким володіє голова фракції "Слуга народу" в Полтавській облраді Фахраддін Мухтаров. Завершивши візит до соратника, Трухін поїхав у напрямку Києва.

ДТП, про яку йдеться, сталася о 15.45 на Бориспільській трасі при в'їзді в столицю. ЗМІ пише, що Audi, за кермом якого перебував Трухін, який нехтував дистанцією, з порушенням швидкісного режиму врізалося в Ford. Через зіткнення той ривком протаранив машину марки Daewoo, в якому перебували в тому числі діти.

Журналісти отримали підтвердження від прессекретарки столичного управління Нацполіціі Юлії Гірдвіліс про те, що за фактом ДТП правоохоронці почали розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, порушення правил дорожнього руху).

У свою чергу, "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомляє, що слідство веде Державне бюро розслідувань (ДБР). Цей же співрозмовник сказав журналістам, що патрульні поліцейські підтвердили перебування саме Трухіна за кермом авто.

На відеозаписах, які встигли зберегти журналісти, видно чоловіка, який візуально нагадує Трухіна, — він перебував біля свого розбитого автомобіля на Бориспільській трасі.

[ + – ] Audi, за кермом якого був нардеп Олександр Трухін ( "Слуга народу") Фото: Facebook

Журналісти, які перебували на місці аварії, журналісти змогли поспілкуватися зі свідками дорожньої пригоди. Стверджується, що разом з нардепом від "слуги" очевидці помітили ще як мінімум двох-трьох чоловік у салоні його автомобіля, причому з зовнішніми і поведінковими ознаками алкогольного сп'яніння.

У розмові з журналістами представники Української Федерації Футболу заявили, що Лучано Лучі та його помічник у результаті аварії отримали травми середнього ступеня тяжкості, в результаті зіткнення машин обидва знепритомніли. Зараз їм уже зробили операції.

[ + – ] Ford, у якому перебував Лучано Лучі Фото: Facebook

Очевидці інциденту заявили, що за кермом був Трухін. Аварія розслідується слідчими ДБР

На момент написання матеріалу ні сам Трухін, ні фракція "Слуга народу" публічно не висловлювалися про інцидент на Бориспільській трасі.

Окремо варто відзначити, що незабаром після інциденту ЗМІ почали про нього писати, проте потім замітки про аварію стали зникати в низці ресурсів, загальне число яких у результаті перевищило три десятки (ознайомитися зі списком можна тут ).

Примітно, що копії сторінок новин у кеші Google збереглися. Ось, наприклад, чітко видно, що в новині йшлося саме про це ДТП. Альтернативою "зникнення" новини подекуди стало видалення з текстів матеріалів імені Трухіна.

У кешованій копії сторінки пошукача від цього видання можна ознайомитися лише з посиланням на новину з меню, однак і цього достатньо, щоб переконатися в тому, що новина була. Зараз при переході за посиланням користувачів перенаправляють на сторінку "404".

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Деякі видання, до слова, змогли видалити згадки про ДТП з кешу в тому числі.

Прохання видалити новину про аварію за "винагороду", яка прийшла на редакційну пошту "Центру новин", оприлюднила головна редакторка видання Ольга Витак.

Журналістка також відзначала, що Трухін є частиною української делегації під час майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом. Втім, делегація вже вилетіла в США, і достеменно невідомо, чи полетів у її складі нардеп, з огляду на останні події.

Аналогічну пропозицію про підкуп, судячи з усього, надіслали журналістам "Трибуни" — головний редактор видання поділився скріншотами в соціальній мережі. Сам факт видалення новини на ресурсах після відповідних прохань Щербаков назвав "епічним".

Якщо вірити співробітникові автомобільного проекту "Зупини_Лося" Костянтину Андріюку, пропоновані винагороди за видалення матеріалу стартували від 200 доларів.

Нагадаємо, що в липні інший "слуга", щоправда, до того моменту вже з приставкою "екс", Олександр Юрченко — також влаштував гучну ДТП. Інцидент мав місце у Львові, пізніше експертиза показала наявність у крові парламентарія заборонених речовин. До слова, безпосередньо після аварії Юрченко намагався втекти з місця події і вибивав телефон із рук постраждалого чоловіка.

Раніше Фокус повідомляв, що генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру Олександру Юрченку. Нардепа підозрюють у тому, що він через свого помічника отримав неправомірну вигоду за внесення правок до законопроекту в сфері переробки твердих побутових відходів. Спершу нардепа відправили під варту, але пізніше Олександр Юрченко вийшов під заставу в розмірі 3,1 млн гривень.