Более 30 СМИ убрали новость о ДТП, которое устроил нардеп Трухин. "Слуга народа" молчит (видео)

Травмы в аварии получил функционер УАФ Лучано Лучи с помощником, а также дети. Сам Трухин ДТП с участием шестерых пострадавших комментировать не торопится.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Трухин 23 августа устроил автомобильную аварию на въезде в Киев. Как сообщает издание "Центр новин", в аварии пострадали шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень. Изначально журналисты освещали резонансную аварию, однако вскоре на сайтах изданий новости по теме стали странным образом "исчезать", притом массово.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кто такой нардеп Александр Трухин: "слуга народа" в Раде и главный партиец в Полтавской области

Александр Трухин — депутат IX парламентского созыва, в Раду его избрали на мажоритарном округе №40 (город Марганец, часть Заводского района города Каменское, Криничанский, Солонянский, Солонянский районы Днепропетровской области). Одновременно с этим возглавляет партийную ячейку "Слуги народа" в Полтавской области.

Перед избранием в Раду был депутатом Полтавского облсовета — на должность его выдвигала партия "Блок Петра Порошенко", в дальнейшем к сформированной фракции "Евросолидарности" в том же совете присоединяться не стал. БПП выдвигал его на выборах в Раду в 2014 году по округу №148, однако одержать победу кандидату не удалось.

Александр Трухин: ДТП на въезде в Киев с шестью пострадавшими, подробности

По данным журналистов, 23 августа Трухин присутствовал на торжествах по случаю Дня государственного флага Украины. Затем, как они пишут, Трухин отобедал с главой Полтавской облгосадминистрации Олегом Синегубовым, притом в заказе партийца присутствовал виски (совместная трапеза якобы длилась с 11.00 до 12.00).

Если верить информации издания, находившиеся рядом люди озвучивали Трухину возмущение в связи с тем, что он выпивает перед тем, как управлять машиной. Согласно этой версии, в ответ на возмущения депутат отпустил шутку, которая примерно означала, что "наши законы имеют строгое наказание, но они необязательны для исполнения".

Журналисты утверждают, что к тому моменту уже выпивший парламентарий сел за руль и направился в ресторан "Каспий" в селе Лобковая Балка за Хоролом, которым владеет глава фракции "Слуга народа" в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров. Завершив визит к соратнику, Трухин поехал в направлении Киева.

ДТП, о котором идет речь, случилось в 15.45 на Бориспольской трассе при въезде в столицу. СМИ пишет, что Audi, за рулем которого находился пренебрегший дистанцией Трухин, с нарушением скоростного режима врезалось в Ford. Из-за столкновения тот рывком протаранил машину марки Daewoo, в котором находились в том числе дети.

Журналисты получили подтверждение от пресс-секретаря столичного управления Нацполиции Юлии Гирдвилис о том, что по факту ДТП правоохранители начали расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение ПДД).

В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что следствие ведет Государственное бюро расследований (ГБР). Этот же собеседник сказал журналистам, что патрульные полицейские подтвердили нахождение именно Трухина за рулем авто.

На видеозаписях, которые успели сохранить журналисты, видно визуально напоминающего Трухина мужчину — он пребывал около своего разбитого автомобиля на Бориспольской трассе.

[ + – ] Audi, за рулем которого был нардеп Александр Трухин ("Слуга народа") Фото: Facebook

Находившиеся на месте аварии журналисты смогли пообщаться со свидетелями дорожного происшествия. Утверждается, что вместе с нардепом от "слуги" очевидцы заметили еще как минимум двух-трех человек в салоне его автомобиля, причем с внешними и поведенческими признаками алкогольного опьянения.

В разговоре с журналистами представители Украинской Федерации Футбола заявили, что Лучано Лучи и его помощник в результате аварии получили травмы средней степени тяжести, в результате столкновения машин оба потеряли сознание. Сейчас им уже сделали операции.

[ + – ] Ford, в котором находился Лучано Лучи Фото: Facebook

Очевидцы инцидента заявили, что за рулем был Трухин. Авария расследуется следователями ГБР

На момент написания материала ни сам Трухин, ни фракция "Слуга народа" публично не высказывались об инциденте на Бориспольской трассе.

Отдельно стоит отметить, что вскоре после инцидента СМИ начали о нем писать, однако затем заметки про аварию стали исчезать в ряде ресурсов, общее число которых в итоге превысило три десятка (ознакомиться со списком можно здесь).

Примечательно, что копии страниц новостей в кэше Google сохранились. Вот, например, четко видно, что в новости речь шла именно об этом ДТП. Альтернативой "исчезновения" новости кое-где стало удаление из текстов материалов имени Трухина.

В кэшированной копии страницы поисковика от одного из изданий можно ознакомиться лишь со ссылкой на новость из меню, однако и этого достаточно, чтобы убедиться в том, что новость была. Сейчас при переходе по ссылке пользователей перенаправляют на страницу "404".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Некоторые издания, к слову, смогли удалить упоминания о ДТП из кэша в том числе.

Просьбу удалить новость про аварию за "вознаграждение", которая пришла на редакционную почту "Центра новин", обнародовала главный редактор издания Ольга Вытак.

Журналистка также отмечала, что Трухин является частью украинской делегации во время предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Впрочем, делегация уже вылетела в США, и доподлинно неизвестно, полетел ли в ее составе нардеп, учитывая последние события.

Аналогичное предложение о подкупе, судя по всему, прислали журналистам "Трибуны" — главред издания поделился скриншотами в социальной сети. Сам факт удаления новости на ресурсах после соответствующих просьб Щербаков назвал "эпичным".

Если верить сотруднику автомобильного проекта "Зупини_Лося" Константину Андриюку, предлагаемые вознаграждения за удаление материала начинались стартовали от 200 долларов.

Напомним, что в июле другой "слуга", правда, к тому моменту уже с приставкой "экс-", Александр Юрченко — также устроил громкое ДТП. Инцидент имел место во Львове, позже экспертиза показала наличие в крови у парламентария запрещенных веществ. К слову, непосредственно после аварии Юрченко пытался сбежать с места происшествия и выбивал телефон из рук пострадавшего мужчины.

Ранее Фокус сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александру Юрченко. Нардепа подозревают в том, что он через своего помощника получил неправомерную выгоду за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Сперва нардепа отправили под стражу, но позже Александр Юрченко вышел под залог в размере 3,1 млн гривен.