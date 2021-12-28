Нардеп зі "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"

До цього власником мовника був парламентар минулого скликання Верховної Ради Дмитро Добродомов.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у парламентарія 8-го скликання Дмитра Добродомова. Про це свідчить інформація, оприлюднена на порталі YouControl.

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Згідно з відкритими даними, засновником "4 каналу" (ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО") зі статутним капіталом 4 363 511 гривень є Ковальов, його частка в компанії становить 100%. Як кінцеві бенефіціари телеканалу, які мають прямий вирішальний вплив, вказані Наталія та Іван Ковальови, ймовірно, батьки політика.

[ + – ] Дані про придбання "4 каналу"

Інформацію про правочин у коментарі виданню "Українська правда" підтвердили працівники мовника. За їхніми словами, Ковальов був присутній на новорічному корпоративі каналу та його представили як нового власника. У ході заходу народний депутат підписав з менеджерами "4 каналу" меморандум про відмову від втручання в редакційну політику.

Ковальов пообіцяв журналістам незабаром оприлюднити офіційну заяву щодо придбання мовника.

Добродомов був власником каналу з лютого поточного року. Фокус звернувся до нього за коментарем щодо угоди.

Нагадаємо, у листопаді цього року набув чинності "антиолігархічний закон". Згідно з ним, олігархом є людина, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації ;

; є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, буде заборонено фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

Раніше Фокус писав, що п'ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко був змушений продати акції своїх каналів "Прямий" та "5 канал" через "антиолігархічний закон".

Також ми повідомляли, що у листопаді цього року Ковальов потрапив у ДТП. Політик зіштовхнувся на своєму Mercedes-Benz із вантажівкою.