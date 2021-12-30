Нардеп от "Слуги народа" задекларировал покупку "4 канала" как подарок родителей

Согласно декларации народного депутата Алексея Ковалева, 100% доли уставного капитала ООО "ТРК "Интеррадио" от его отца и матери.

В налоговой декларации депутата Верховной Раны от "слуг" Алексея Ковалева покупка "4 канала" более чем за 4 000 000 гривен значится как подарок от родителей. Об этом стало известно из декларации нардепа, опубликованной на сайте Единого госреестра деклараций.

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В документе отмечается, что 24 декабря депутату в подарок были предоставлены 50% уставного капитала ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева (предположительно, отца нардепа), остальную половину подарила Наталья Ковалева (предположительно, мать).

Стоимость этих подарков — по 2 181 755 грн.

В тот же день, согласно декларации, народный избранник получил от Ивана Ковалева — опять же, в подарок — 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн" (195 000 гривен). Эта организация специализируется в сфере кинопроизводства и телепрограмм.

28 декабря появилась информация о том, что депутат ВР от "слуг" Алексей Ковалев стал владельцем "4 канала" после заключения сделки купли-продажи с бывшим депутатом Рады Дмитрием Добродомовым.

Вместе с тем Ковалев в интервью журналистам опроверг сведения о том, что к этой сделке имеет отношение Офис президента. По словам Ковалева, актив был куплен "на денежные средства семьи".

Согласно декларации Ковалева, его единственный источник дохода — зарплата в Верховной Раде. В конце прошлого года чиновник задекларировал 540 тыс. грн. на счету в банке, 4 млн грн. и 101,45 тыс. долларов наличными.

Напомним, что "слуга" Ковалев заявил, что покупает "4 канал", чтобы "объединить украинское общество". По словам депутата, его семье удастся превратить вещательную компанию в одного из лидеров рынка.

Ранее Фокус сообщал, что у Медведчука нашли незадекларированный "Майбах" и недвижимость – на 73 млн грн. Согласно сведениям НАПК, это рекордная незадекларированная сумма, которую в течение года находили в декларациях чиновников.