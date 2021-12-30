Нардеп від "Слуги народу" задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок батьків

Згідно з декларацією народного депутата Олексія Ковальова, 100% частки статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від його батька та матері.

У податковій декларації депутата Верховної Рани від "слуг" Олексія Ковальова купівля "4 каналу" за понад 4 000 000 гривень значиться як подарунок від батьків. Про це стало відомо з декларації нардепа, опублікованої на сайті Єдиного держреєстру декларацій.

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У документі наголошується, що 24 грудня депутату в подарунок було надано 50% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (імовірно, батька нардепа), решту частини подарувала Наталія Ковальова (імовірно, мати).

Вартість цих подарунків — по 2 181 755 грн.

Того ж дня, згідно з декларацією, народний обранець отримав від Івана Ковальова – знову ж таки, у подарунок – 39% статутного капіталу ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" (195 000 гривень). Ця організація спеціалізується у сфері кіновиробництва та телепрограм.

28 грудня з'явилася інформація про те, що депутат ВР від "слуг" Олексій Ковальов став власником "4 каналу" після укладання угоди купівлі-продажу із колишнім депутатом Ради Дмитром Добродомовим.

Водночас Ковальов в інтерв'ю журналістам спростував відомості про те, що цієї угоди стосується Офіс президента. За словами Ковальова, актив було куплено "на кошти сім'ї".

Згідно з декларацією Ковальова, його єдине джерело доходу – зарплата у Верховній Раді. Наприкінці минулого року урядовець задекларував 540 тис. грн на рахунку в банку, 4 млн грн та 101,45 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, що "слуга" Ковальов заявив, що купує "4 канал", аби "об'єднати українське суспільство". За словами депутата, його сім'ї вдасться перетворити мовну компанію на одного з лідерів ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Медведчука знайшли незадекларований "Майбах" та нерухомість – на 73 млн грн. За даними НАЗК, це рекордна незадекларована сума, яку протягом року знаходили в деклараціях чиновників.