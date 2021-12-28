"Слуга народу" Ковальов пояснив купівлю "4 каналу" бажанням "об'єднати українське суспільство"

Нардеп впевнений, що його сім'я зможе зробити мовник одним з лідерів ринку вже незабаром.

Сім'я народного депутата зі "Слуги народу" Олексія Ковальова прийняла рішення придбати "4 канал", щоб вивести його в "лідери серед інформаційних каналів", зробити його популярнішим і посилити "об'єднавчі процеси" у суспільстві. Про це парламентарій повідомив у своєму Facebook-пості у вівторок, 28 грудня.

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Політик запевнив, що "4 канал" рівновіддалений "від усіх політичних та олігархічних груп" і таких мовників в Україні "дуже не вистачає".

"Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток", — написав нардеп, висловивши впевненість, що в мовника з'явиться можливість незабаром стати "одним із лідерів серед інформаційних каналів".

Ковальов також заявив, що канал після зміни власника збереже "проукраїнський вектор" та незалежну редакційну політику. Відповідну угоду нардеп уже підписав з редакцією.

"Я вважаю, що телеканал має бути чіткіше спрямований на посилення об'єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчій перспективі", — резюмував "слуга народу".

[ + – ] Ковальов про купівлю каналу

Нагадаємо, згідно з даними з відкритих джерел, засновником "4 каналу" є Ковальов, а бенефіціарами — Наталія та Іван Ковальови — імовірно, батьки парламентаря. Згідно з декларацією нардепа за 2020 рік, загальна сума його грошових активів на момент її подання становила 7 390 387 грн (з частиною доларових активів у гривневому еквіваленті за курсом на 23 березня минулого року – ред.). Статутний капітал телеканалу становить 4 363 511 грн.

[ + – ] Дані із декларації Ковальова

До "слуги" разом із політиком Андрієм Мисиком каналом володів нардеп минулого скликання Верховної Ради Дмитро Добродомов.

[ + – ] Ковальов позує між Добродомовим та Мисиком

Колишній нардеп у своєму Facebook написав, що за останні чотири роки мовник став "явленням на медійному ринку", а для реалізації "наступного етапу розвитку" необхідні "значні вкладення", які готовий взяти на себе "слуга народу" Ковальов.

"Вболіватиму за подальші успіхи цього чудового колективу, всім працівникам якого хочу подякувати за ці неперевершені роки нашої спільної праці!" — заявив Добродомов.

[ + – ] Добродомов про продаж каналу

Раніше ми повідомляли про те, як у листопаді цього року Ковальов потрапив в аварію, зіштовхнувшись на своєму Mercedes із вантажівкою MAN.