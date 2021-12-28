"Слуга народа" Ковалев объяснил покупку "4 канала" желанием "объединить украинское общество"

Нардеп уверен, что у его семьи получится сделать вещатель одним из лидеров рынка уже в скором времени.

Семья народного депутата из "Слуги народа" Алексея Ковалева приняла решение приобрести "4 канал", чтобы вывести его в "лидеры среди информационных каналов", сделать его более популярным и усилить "объединительные процессы" в обществе. Об этом парламентарий сообщил в своем Facebook-посте во вторник, 28 декабря.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Политик заверил, что "4 канал" равноудален "от всех политических и олигархических групп" и таких вещателей в Украине "очень не хватает".

"Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие", — написал нардеп, выразив уверенность, что у вещателя появится возможность вскоре стать "одним из лидеров среди информационных каналов".

Ковалев также заявил, что канал после смены владельца сохранит "проукраинский вектор" и независимую редакционную политику. Соответствующее соглашение нардеп уже подписал с редакцией.

"Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе", — резюмировал "слуга народа".

[ + – ] Ковалев о покупке канала

Напомним, согласно данным из открытых источников, учредителем "4 канала" является Ковалев, а бенефициарами — Наталья и Иван Ковалевы — предположительно, родители парламентария. Согласно декларации нардепа за 2020 год, общая сумма его денежных активов на момент ее подачи составляла 7 390 387 грн (с частью долларовых активов в гривневом эквиваленте по курсу на 23 марта прошлого года — ред.). Уставной капитал телеканала составляет 4 363 511 грн.

[ + – ] Данные из декларации Ковалева

До "слуги" вместе с политиком Андреем Мысиком каналом владел нардеп прошлого созыва Верховной Рады Дмитрий Добродомов.

[ + – ] Ковалев позирует между Добродомовым и Мысиком

Бывший нардеп в своем Facebook написал, что за последние четыре года вещатель стал "явлением на медийном рынке", а для реализации "следующего этапа развития" необходимы "значительные вложения", которые готов взять на себя "слуга народа" Ковалев.

"Буду болеть за дальнейшие успехи этого замечательного коллектива, всех работников которого хочу поблагодарить за эти непревзойденные годы нашего совместного труда!" — заявил Добродомов.

[ + – ] Добродомов о продаже канала

Ранее мы сообщали о том, как в ноябре этого года Ковалев попал в аварию, столкнувшись на своем Mercedes с грузовиком MAN.