Не хватает денег: купивший "4 канал" нардеп Ковалев арендует жилье за счет государства

Согласно данным Верховной Рады, за октябрь "слуга" получил из бюджета 20 тысяч гривен.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который купил "4 канал", получает компенсацию из бюджета за аренду жилья. Его фамилия значится в списке политиков на сайте Верховной Рады, которым начислили такую помощь.

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В списке нардепов, которым выплатили компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера за ноябрь Ковалев идет под номером 54. За прошлый месяц ему заплатили 20 тыс. гривен.

Всего в этом списке 143 нардепа, из бюджета им выделили на аренду жилья более 3 млн гривен.

Напомним, что до продажи "4 каналом" владел инардеп прошлого созыва Рады Дмитрий Добродомов и политик Андрей Мысик.

Ковалев – учредитель "4 канала", а бенефициары — Наталья и Иван Ковалевы — предположительно, родители нардепа. В декларации за прошлый год Ковалев указал общую сумму денежных активов в размере почти 7,4 млн грн. Уставной капитал телеканала – 4 363 511 грн.

Политик объяснил приобретение канала желанием усилить "объединительные процессы" в украинском обществе.