Бракує грошей: нардеп Ковальов, який купив "4 канал", орендує житло за рахунок держави

За даними Верховної Ради, за жовтень "слуга" отримав з бюджету 20 тисяч гривень.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який купив "4 канал", отримує компенсацію з бюджету за оренду житла. Його прізвище є у списку політиків на сайті Верховної Ради, яким нарахували таку допомогу.

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У списку нардепів, яким виплатили компенсацію за оренду житла або готельного номера за листопад, Ковальов йде під номером 54. За минулий місяць йому заплатили 20 тис. гривень.

Загалом у цьому списку 143 нардепи, з бюджету їм виділили на оренду житла понад 3 млн гривень.

Нагадаємо, що до продажу "4 каналом" володів нардеп минулого скликання Ради Дмитро Добродомов та політик Андрій Мисик.

Ковальов — засновник "4 каналу", а бенефіціари — Наталія та Іван Ковальови — імовірно, батьки нардепа. У декларації за минулий рік Ковальов вказав загальну суму грошових активів у розмірі майже 7,4 млн грн. Статутний капітал телеканалу – 4 363 511 грн.

Політик пояснив придбання каналу бажанням посилити "об'єднавчі процеси" в українському суспільстві.