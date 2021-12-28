RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

Бракує грошей: нардеп Ковальов, який купив "4 канал", орендує житло за рахунок держави

604
олексій ковалев, ковалев 4 канал, 4 канал, слуга народу купив канал, слуга народу телеканал
Олексій Ковальов

За даними Верховної Ради, за жовтень "слуга" отримав з бюджету 20 тисяч гривень.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який купив "4 канал", отримує компенсацію з бюджету за оренду житла. Його прізвище є у списку політиків на сайті Верховної Ради, яким нарахували таку допомогу.

У списку нардепів, яким виплатили компенсацію за оренду житла або готельного номера за листопад, Ковальов йде під номером 54. За минулий місяць йому заплатили 20 тис. гривень.

олексій ковалів, слуга народу, компенсація оренди житла, оренда житла

Загалом у цьому списку 143 нардепи, з бюджету їм виділили на оренду житла понад 3 млн гривень.

Нагадаємо, що до продажу "4 каналом" володів нардеп минулого скликання Ради Дмитро Добродомов та політик Андрій Мисик.

Ковальов — засновник "4 каналу", а бенефіціари — Наталія та Іван Ковальови — імовірно, батьки нардепа. У декларації за минулий рік Ковальов вказав загальну суму грошових активів у розмірі майже 7,4 млн грн. Статутний капітал телеканалу – 4 363 511 грн.

Політик пояснив придбання каналу бажанням посилити "об'єднавчі процеси" в українському суспільстві.