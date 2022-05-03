Подозревают в госизмене: нардепа Алексея Ковалева исключили из фракции "Слуга народа"

По словам спикера партии Юлии Палийчук, нардеп добровольно находится в Херсонской области и не участвует в национальном сопротивлении оккупационному режиму.

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Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины. Об этом 3 мая сообщила в Telegram спикер партии Юлии Палийчук.

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Официальное заявление фракции "Слуга народа"

В совместном заявлени политcилы говорится, что Ковалев, который прошел в депутаты по 186 округу (Херсонская область), в данный момент добровольно пребывает на временно оккупированной территории Украины.

С момента начала военной агрессии России он не присутствовал на пленарных заседаниях Верховной рады и не принимал участия в крайне важных заседаниях парламента в условиях военного времени. При этом депутат не предоставил никаких адекватных объяснений причин своего отсутствия на заседаниях парламента.

Вместо выполнения своих обязанностей как нардепа, Ковалев продолжает находится на оккупированной территории и, по его словам, занимается гуманитарной помощью, пишет Палийчук.

"Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", — отметила спикер фракции.

В силу этого, поведение нардепа вызывает у однопартийцев Ковалева подозрение в государственной измене, поскольку те представители власти, которые, в том числе и в Херсонской области, оказывают сопротивление оккупационному режиму, подвергаются репрессиям со стороны российских войск.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа", — подчеркнула Палийчук.

В связи с этим фракция "Слуга народа" обратилась к генпрокурору Ирине Венедиктовой, руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное производство относительно пребывания Ковалева на территории оккупированной Херсонской области. Согласно результатам расследования действий Ковалева, фракция намерена принять политическое решение по депутату, резюмировала Палийчук.

Напомним, что фракция "Слуга народа" приостановила членство своего нардепа Алексея Ковалева 28 апреля. В заявлении политсилы говорилось, что поведение Ковалева бросает тень на имидж партии и несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа".