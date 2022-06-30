Нардеп-предатель Ковалев подтвердил, что на него совершили покушение (видео)

Лежа на больничной койке, коллаборационист обвинил в покушении украинские спецслужбы и пообещал продолжать выполнять обязанности депутата Верховной Рады.

Российские пропагандисты опубликовали видеоролик, на котором народный депутат Украины, бывший член фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев заявляет, что действительно стал жертвой покушения.

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"В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины, — сказал Ковалев. — Я здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязанностям с понедельника. Меня не запугали, я планирую дальше работать, оставаться с людьми. Естественно, я дальше буду работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году".

Напомним, Евгений Шевченко, известный как "агент Национального антикоррупционного бюро Украины" 22 июня сообщил, что Ковалева ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль. О покушении также сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. После этого источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Ковалев жив.

3 мая Алексея Ковалева исключили из состава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде. В партии заявили, что Ковалев добровольно остался на временно оккупированной территории Херсонской области и подозревается в государственной измене. Поводом для подозрений стал тот факт, что россияне подвергают репрессиям представителей украинской власти, которые оказывают сопротивление оккупационному режиму. Однако Алексей Ковалев спокойно общается с оккупантами, у него нет никаких проблем из-за его статуса народного депутата.

В июне Ковалев подтвердил сотрудничество с российскими оккупантами, опубликовав в Facebook пост, в котором рассказал о встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко в Херсоне. Нардеп отметил при этом, что на украинском юге "Россия навсегда".