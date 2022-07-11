В Херсоне "предотвратили покушение" на коллаборанта Сальдо: что известно (фото)

Оккупанты утверждают, что машину с Сальдо пытались подорвать с помощью самодельной взрывчатки. Ее якобы нашли местные жители.

Оккупационные власти Херсонской области заявили о якобы предотвращении попытки покушения на "главу военно-гражданской администрации" региона Владимира Сальдо. Его якобы пытались убить "украинские террористы". Такое заявление появилось в Telegram-канале оккупационного ведомства.

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Сообщается, что самодельное взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля коллаборанта, однако его обнаружили местные жители и сообщили российских военных об этом. Бомба была обезврежена саперами.

"Руководитель области поблагодарил внимательных граждан за помощь в предотвращении покушения. Владимир Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа. Глава региона продолжает выполнять свои обязанности", — сказано в сообщении.

Оккупационные власти Херсонской области также опубликовали фото самодельной бомбы, с помощью которой якобы готовился подрыв авто Сальдо.

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратил внимание на то, что "взрывное устройство", которое было показано коллаборантами, уже было обезврежено в 2020 году в Иркутске.

"Покушение, видимо, готовилось путешественниками во времени, поскольку "взрывное устройство", которым планировали взорвать Сальдо, уже "обезвредили" в 2020 году в Иркутске", — написал он.

Напомним, 14 июня экс-нардеп Андрей Немировский сообщил о подрыве авто Владимира Сальдо. Он рассказал, что в это время гауляйтер находился внутри и после чего его отвезли в реанимацию. Однако позже Сальдо вышел на связь и записал видеоролик, в котором опроверг все заявления.

30 июня экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который перешел на сторону оккупантов, заявил, что на него готовили покушение украинские спецслужбы.