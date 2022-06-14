Экс-нардеп сообщил о подрыве авто с Владимиром Сальдо: коллаборант опроверг слухи (видео)

Экс-депутат Рады и служащий ВСУ Андрей Немировский утверждал, что во время взрыва коллаборант находился в машине вместе с охранниками и их якобы увезли в реанимацию. Однако чуть позже на связь вышел и сам гауляйтер.

В Херсоне взорвали служебный автомобиль так называемого главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо. Об этом сообщил экс-депутат и военнослужащий ВСУ Андрей Немировский.

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По его информации, взрыв произошел возле здания обладминистрации, в результате пострадал сам коллаборант и два его охранника, находившиеся в машине.

"Их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам", — написал Немировский.

Также известно, что спустя некоторое время Сальдо записал видеообращение, в котором опроверг распространившиеся слухи.

Кто такой Андрей Немировский?

В январе этого года ГБР сообщало о задержании экс-нардепа от фракции "БПП". Тогда правоохранители утверждали, что бывший парламентарий за большую взятку обещал предпринимателю "решить вопрос" с получением необходимых документов. Тогда же источники журналистов сообщили, что речь идет об Андрее Немировском.

Напомним, 7 июня в центре Херсона у здания городской администрации прогремел взрыв. Взрыв произошел в кафе Nostalgie, легкое ранение получил официант заведения. Как заявил "замглавы" администрации региона Кирилл Стремоусов, взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства.

Ранее Фокус писал, что 2 июня в оккупированном россиянами Бердянске в городском порту прогремели два взрыва. Местные жители предположили, что в порту произошла диверсия, совершенная украинскими военными или партизанами.