В центре Херсона у здания городской администрации прогремел взрыв: что известно (видео)

По предварительной информации, взрыв произошел в помещении кафе. Пострадал официант заведения.

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В оккупированном российскими войсками Херсоне 7 июня произошел взрыв в кафе Nostalgie, расположенном напротив здания военно-гражданской администрации , сообщает агентство "РИА-Новости".

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По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Прибывший на место происшествия корреспондент "РИА" сообщил, что в кафе выбита дверь, стекла разбиты. К зданию кафе подъехала карета скорой помощи.

Позже издание сообщило, что в результате взрыва один человек ранен — по предварительным данным, легкое ранение получил официант заведения.

О причинах происшествия пока не сообщается. Как заявил "замглавы" администрации региона Кирилл Стремоусов, взрыв в кафе Nostalgie мог стать следствием закладки взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что 2 июня в оккупированном россиянами Бердянске в городском порту прогремели два взрыва. Местные жители предположили, что в порту произошла диверсия, совершенная украинскими военными или партизанами.

30 мая в центре Мелитополя рядом с многоэтажкой, где живет "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий прогремел сильный взрыв. Было установлено, что взрыв произошел за кафе "Шторм" между центральной площадью и ТЦ "Квартал".